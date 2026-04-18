Passa una nave carica di armi bloccato all' alba il ponte di viale Mogadiscio | interviene la polizia

All'alba di sabato 18 aprile, in zona portuale, alcuni manifestanti hanno occupato il ponte mobile di viale Mogadiscio, bloccando l'accesso alla Darsena Toscana. La situazione si è verificata in seguito alla segnalazione del passaggio di una nave, denominata Freeberg, che secondo gli attivisti trasportava armi. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Attimi di tensione all'alba di sabato 18 aprile in zona portuale, all'altezza di viale Mogadiscio, quando alcuni manifestanti hanno occupato il ponte mobile che consente l'accesso alla Darsena Toscana dopo la segnalazione del passaggio di una nave, la Freeberg, che secondo gli attivisti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Piombino, la denuncia di Usb: "In porto una nave carica di armi diretta in Arabia Saudita"Il cargo nella giornata del 1 aprile è ripartito intanto in direzione Napoli, il sindacato: "Continueremo a denunciare la militarizzazione delle... La polizia interviene in viale Ruggero di Lauria per sedare una lite tra parcheggiatori abusiviUn 29enne recriminava al "collega" di aver invaso la sua area di competenza, pretendendo la consegna del denaro guadagnato illegalmente chiedendo un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Passa una nave carica di armi, bloccato all'alba il ponte di viale Mogadiscio: interviene la polizia; Una nave indiana ha attraversato lo Stretto di Hormuz; Il dramma della petroliera Haven; Authority e terminalista: L'autostrada del mare Trieste-Bari si può fare. Petroliera cinese supera blocco Usa nello Stretto di HormuzUna petroliera cinese sanzionata dagli Stati Uniti ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto da Washington. La nave, carica di metanolo, è la prima a superare il passaggio dall ... tg24.sky.it Una nave indiana ha attraversato lo Stretto di HormuzLa nave per il trasporto di GPL battente bandiera indiana «Jag Vikram» è arrivata martedì (14 aprile) al porto occidentale indiano di Kandla dopo aver attraversato la cruciale rotta marittima dello St ... tg24.sky.it Monte Paschi, la stabilità passa dal nuovo presidente facebook "Da #Hormuz passa molto del #petrolio iraniano, sono contenti tutti i Paesi che commerciano. Il mondo è interdipendente" @beppesevergnini #severgninialle8 Link in bio x.com