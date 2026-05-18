Stranger Things | i fratelli Duffer svelano quale attore volevano per il ruolo di Hopper
I fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, hanno rivelato in un’intervista che David Harbour, noto attore protagonista, non era la prima scelta per interpretare lo sceriffo Hopper. La serie Netflix, che ha riscosso grande successo, si basa su un cast che ha subito diverse rifiniture prima di arrivare alla formazione definitiva. La decisione di puntare sull’attore attuale è stata presa dopo varie valutazioni e incontri, ma Harbour non era il candidato iniziale per questa parte.
David Harbour non era la prima scelta dei creatori della serie Netflix per il ruolo dello sceriffo, come confermato in una nuova intervista. I fratelli Duffer hanno svelato quale attore era la loro prima scelta per la parte di Hopper nella serie cult Stranger Things. Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, i creatori dello show targato Netflix hanno risposto alla domanda su quanto accaduto durante il casting, posta proprio da David Harbour. I dubbi di Harbour sul casting Jim Hopper è presente in tutte le cinque stagioni della serie Stranger Things ed è uno dei personaggi più importanti nella storia ambientata a Hawkins, considerando inoltre il suo legame con Undici, interpretata da Millie Bobby Brown. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
I fratelli Duffer regalano un finale epico ed emozionante: ci spezza il cuoreAddio
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