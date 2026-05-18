Stranger Things | i fratelli Duffer svelano quale attore volevano per il ruolo di Hopper

I fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, hanno rivelato in un’intervista che David Harbour, noto attore protagonista, non era la prima scelta per interpretare lo sceriffo Hopper. La serie Netflix, che ha riscosso grande successo, si basa su un cast che ha subito diverse rifiniture prima di arrivare alla formazione definitiva. La decisione di puntare sull’attore attuale è stata presa dopo varie valutazioni e incontri, ma Harbour non era il candidato iniziale per questa parte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui