Stop alle cicche per terra Installati 25 contenitori per recuperare i mozziconi

A Lucca sono stati posizionati 25 contenitori specifici per raccogliere i mozziconi di sigaretta, con l’obiettivo di ridurre l’abbandono di cicche per strada. L’operazione fa parte di un’iniziativa promossa dal Comune e da Sistema Ambiente, che mira a migliorare la pulizia urbana e a promuovere pratiche più sostenibili. I nuovi contenitori sono stati collocati in diverse aree della città, con l’intento di facilitare il corretto smaltimento dei mozziconi da parte dei cittadini.

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