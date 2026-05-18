Stop alle cicche per terra Installati 25 contenitori per recuperare i mozziconi
A Lucca sono stati posizionati 25 contenitori specifici per raccogliere i mozziconi di sigaretta, con l’obiettivo di ridurre l’abbandono di cicche per strada. L’operazione fa parte di un’iniziativa promossa dal Comune e da Sistema Ambiente, che mira a migliorare la pulizia urbana e a promuovere pratiche più sostenibili. I nuovi contenitori sono stati collocati in diverse aree della città, con l’intento di facilitare il corretto smaltimento dei mozziconi da parte dei cittadini.
Comune di Lucca e Sistema Ambiente rafforzano le politiche di sostenibilità e tutela del territorio: partita “#Riciccami“, la campagna promossa da Human Maple contro l’abbandono dei mozziconi, un progetto di economia circolare che coinvolge cittadini, scuole e associazioni per trasformare un rifiuto in una nuova risorsa per l’ambiente. Sabato in piazza San Michele, il lancio ufficiale della campagna. In città sono stati installati 25 raccoglitori dedicati ai mozziconi di sigaretta, utilizzabili anche per i filtri dei dispositivi a tabacco riscaldato. Una fase sperimentale che potrà essere ampliata anche alle frazioni ed al resto del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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