Con l’arrivo dei primi weekend al mare, molti cercano modi semplici per mantenersi in forma. Un esperto ha condiviso cinque esercizi con l’elastico che si possono eseguire facilmente a casa o in spiaggia. Questi esercizi sono pensati per rendere le gambe più leggere e toniche senza bisogno di attrezzature complicate. La routine si può adattare a diversi livelli di preparazione e richiede solo pochi minuti al giorno.

L’estate non è lontana e per snellire e rassodare gambe e glutei senza appesantire i tessuti, è bene adottare una strategia mirata, capace di risvegliare i muscoli e contrastare la ritenzione idrica. "La sfida si vince unendo il lavoro di forza a un focus specifico sulla salute vascolare: è l'unico modo per rimodellare le forme, rispettando la fisiologia del corpo femminile" spiega Christian Boceda, personal trainer e ideatore di CB Coaching, metodo olistico pensato per creare un equilibrio tra movimento, educazione alimentare e supporto motivazionale. Per ottenere risultati si parte da una corretta "strategia anti-infiammatoria" che aiuti a disinnescare i fattori che alimentano gonfiore e cellulite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gambe leggere e toniche: 5 esercizi con l'elastico semplici ed efficaci

Gambe sgonfie: esercizi che funzionano (routine della mattina in 2 minuti)

Notizie correlate

Leggi anche: Rimedi cosmetici ed esercizi per chi sente già di avere gambe pesanti

Le nuove linee guida dei Piani Urbanistici Esecutivi di Bari: "Regole più semplici ed efficaci"La Giunta comunale di Bari ha approvato le nuove linee guida per la presentazione dei Pue (Piani Urbanistici esecutivi) e dei Programmi Complessi, in...

Tutti gli aggiornamenti

I consigli dell'esperto per gambe leggere e più tonicheCon il personal trainer scopriamo qual è la migliore routine di semplici esercizi con elastico per gambe leggere e più toniche. gazzetta.it

Esercizi per gambe toniche: guida pratica per snellire cosce a casaUn piano concreto per migliorare tono, circolazione e composizione corporea delle gambe attraverso esercizi semplici e abitudini quotidiane ... tuobenessere.it