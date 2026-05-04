Gambe leggere e toniche | 5 esercizi con l' elastico semplici ed efficaci
Con l’arrivo dei primi weekend al mare, molti cercano modi semplici per mantenersi in forma. Un esperto ha condiviso cinque esercizi con l’elastico che si possono eseguire facilmente a casa o in spiaggia. Questi esercizi sono pensati per rendere le gambe più leggere e toniche senza bisogno di attrezzature complicate. La routine si può adattare a diversi livelli di preparazione e richiede solo pochi minuti al giorno.
L’estate non è lontana e per snellire e rassodare gambe e glutei senza appesantire i tessuti, è bene adottare una strategia mirata, capace di risvegliare i muscoli e contrastare la ritenzione idrica. "La sfida si vince unendo il lavoro di forza a un focus specifico sulla salute vascolare: è l'unico modo per rimodellare le forme, rispettando la fisiologia del corpo femminile" spiega Christian Boceda, personal trainer e ideatore di CB Coaching, metodo olistico pensato per creare un equilibrio tra movimento, educazione alimentare e supporto motivazionale. Per ottenere risultati si parte da una corretta "strategia anti-infiammatoria" che aiuti a disinnescare i fattori che alimentano gonfiore e cellulite.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gambe sgonfie: esercizi che funzionano (routine della mattina in 2 minuti)
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