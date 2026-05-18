Stasera meraviglioso bacio della falce di Luna a Venere | come vederli nel cielo d'Italia

Questa sera nel cielo italiano si potrà osservare una congiunzione tra Venere e la falce di Luna crescente. La Luna, in fase di primo quarto, apparirà come una sottile falce, mentre Venere si troverà nelle vicinanze, creando un suggestivo allineamento visibile ad occhio nudo. L'evento sarà visibile in tutto il Paese, offrendo un'opportunità di osservazione per appassionati e non solo. Le condizioni di cielo sereno favoriranno la visibilità di questa particolare allineamento astrale.

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