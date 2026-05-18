Spettacolo teatrale Ben Hur di G Clementi

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BEN HUR di Gianni Clementi. Regia di Renato PivaDal 29 al 31 maggio 2026 al Teatro Le Salette a Borgo Pio (Roma).392 4423748 (consigliata prenotazione).Brillante e intensa commedia di una periferia romana sospesa tra precarietà, sogni infranti e ironia quotidiana. Sergio — ex stuntman. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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