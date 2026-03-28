Il film epico del 1959, interpretato da Charlton Heston e vincitore di 11 premi Oscar, è stato recentemente distribuito in versione 4K UHD. La nuova release presenta immagini in alta definizione che migliorano notevolmente rispetto alla precedente edizione in Blu-ray. La qualità visiva del film, ricca di scene spettacolari, si presenta ora con dettagli più nitidi e colori più vivaci.

Il kolossal con Charlton Heston che nel 1959 vinse 11 Oscar è arrivato in 4K UHD con un video pazzesco, ancora superiore al già ottimo blu-ray del passato. Tre ore di extra e due nuovi contributi. Nel lontano 1959 vinse addirittura 11 Oscar e da sempre è ritenuto come tra i kolossal per eccellenza del grande schermo: Ben Hur, l'imponente epopea epico-biblica diretta dal leggendario William Wyler che ha fatto la storia del cinema, meritava uno step ulteriore anche a livello homevideo. Adesso grazie ad Arvitalia, il capolavoro senza tempo è arrivato finalmente in 4K Ultra HD, con un altro restauro digitale che come vedremo rende la visione della pellicola un'esperienza strepitosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Hur in 4K UHD: quando le immagini di un kolossal lasciano a bocca aperta

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