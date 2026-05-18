Nelle prime ore del pomeriggio, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi davanti a un centro, provocando diverse vittime. L’evento ha scatenato un’evacuazione immediata e l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini. Sul posto sono state inviate numerose ambulanze, mentre il traffico si è fermato a lungo, creando disagi nella zona. All’interno dell’edificio, le persone presenti si sono rifugiate in silenzio, tra sussurri e passi rapidi.

Le voci si rincorrevano sommesse all’interno dell’edificio, interrotte soltanto dal rumore ritmico dei passi e dai sussurri tipici di un momento di raccoglimento spirituale e comunitario. In un attimo, la normalità di una serata apparentemente identica a tante altre è stata spazzata via dalla violenza cieca e improvvisa di una serie di scariche ravvicinate. Il fragore metallico dei colpi ha squarciato l’aria, trasformando l’atrio e le stanze adiacenti in uno scenario di puro terrore, dove le grida di aiuto si sono mescolate al rumore dei vetri infranti e alla fuga disperata dei presenti. Fuori, tra le strade adiacenti solitamente trafficate... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Spari davanti al centro, ci sono morti! Scoppia il caos: sirene e traffico bloccato

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