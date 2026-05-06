Spari al centro commerciale ci sono morti

Una giornata che sembrava normale si è trasformata in tragedia quando sono stati esplosi colpi di arma da fuoco all’interno di un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine, che hanno trovato alcune vittime a terra. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare eventuali responsabili. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sugli autori dell’episodio o sul numero preciso delle vittime.

Era una mattina qualunque, di quelle in cui la gente entra ed esce dai negozi pensando solo alla spesa e agli impegni. Poi, all’improvviso, il suono secco dei colpi. In pochi secondi l’aria cambia, il tempo si spezza: urla, passi che corrono, porte che sbattono. E la sensazione, tremenda, che niente sarà più come prima. All’inizio nessuno capisce davvero cosa stia succedendo. Qualcuno si blocca, altri si buttano dietro gli scaffali, altri ancora provano a trascinare via chi è rimasto impietrito. In mezzo, una scena che pare impossibile in un luogo pubblico e affollato: un incontro di lavoro che degenera fino a trasformarsi in una tragedia. I fatti, secondo quanto ricostruito dalle autorità, sono avvenuti nella mattinata di martedì 5 maggio dentro un centro commerciale a Carrollton, non lontano da Dallas, in Texas.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

PAURA: LOLLO CADE E PERDE LA MEMORIA E NON RICONOSCE PIÙ LO SNACK CLUB

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