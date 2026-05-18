Sorridi ma non troppo | i rimedi al gummy smile

Il sorriso gengivale, noto come gummy smile, è una condizione in cui si nota una eccessiva esposizione delle gengive durante il sorriso. Tra le celebrità, alcune sono note per mostrarlo in pubblico, mentre altre hanno scelto di intervenire con vari trattamenti, come la chirurgia o il laser. Questo fenomeno può essere corretto con diverse procedure, che vengono adottate a seconda delle esigenze specifiche di ciascun caso. La discussione su questo argomento riguarda principalmente le modalità di intervento e le relative tecniche utilizzate.

Julia Roberts, Beyoncé e Nicole Kidman ce l’hanno. Miley Cyrus invece, l’ha corretto con il laser. Di cosa stiamo parlando? Del gummy smile o, tradotto, il sorriso gengivale. Se per qualcuno è un inestetismo fastidioso, in alcuni casi è davvero minimo e non sempre si cerca di porvi rimedio. Anzi, per qualcuno è anche un punto di forza che rende il suo sorriso unico. Correggerlo non è fondamentale, ma per chi volesse intraprendere questa strada deve sapere quali sono le possibili strade da percorrere. Gummy smile cos’è e da cosa dipende. «Il gummy smile, in italiano, significa sorriso gengivale», spiega la Dottoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa e medico estetico. 🔗 Leggi su Amica.it

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Ho fatto il filler labbra per correggere il gummy smile: la confessione della beauty editorUn difetto estetico, chiamato gummy smile, caratterizzato da un rapporto sproporzionato tra gengive e denti, che porta le prime a essere più evidenti.

Se sei magra ti criticano. Se fai sport ti criticano. Se sei grassa ti criticano. Se ti vesti come non piace a loro ti criticano. Se parli troppo dai fastidio. Se stai in silenzio te la tiri. Se sorridi sei falsa. Se sei seria sei acida. Se mostri il cuore sei debole. Se metti muri x.com

Sorridi, ma non troppo: i rimedi al gummy smileA qualcuno piace, ma per altri il gummy smile è troppo evidente e cerca un rimedio. Filler, laser o tossina botulinica? Ecco i rimedi. amica.it