Ho fatto il filler labbra per correggere il gummy smile | la confessione della beauty editor

Da vanityfair.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una beauty editor ha rivelato di aver deciso di sottoporsi a un trattamento di filler alle labbra per correggere il gummy smile. Ha spiegato di aver scelto questa procedura per migliorare l’aspetto del sorriso e ha condiviso le sue impressioni sulla fase di intervento e sui risultati ottenuti. La testimonianza si concentra sulla propria esperienza, senza entrare in dettagli medici o tecnici specifici.

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Un difetto estetico, chiamato gummy smile, caratterizzato da un rapporto sproporzionato tra gengive e denti, che porta le prime a essere più evidenti. Estremamente evidenti. E se nella maggior parte dei casi questo non comporta alcuna conseguenza funzionale, per altri, proprio come nel mio caso, può diventare un ostacolo psicologico insormontabile e capace di togliere il sorriso. Nel vero senso della parola. A quel punto le soluzioni erano due: decidere di non farmi più fotografare, rinunciando anche ai ricordi, oppure intervenire. Alla soglia dei 40 anni, ho ritenuto opportuno optare per la seconda strada: la medicina estetica. Complici una collega e un’amica, un pomeriggio di primavera mi sono recata dalla Dottoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa e medico estetico, cercando la soluzione migliore per il mio sorriso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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