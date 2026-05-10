Una beauty editor ha rivelato di aver deciso di sottoporsi a un trattamento di filler alle labbra per correggere il gummy smile. Ha spiegato di aver scelto questa procedura per migliorare l’aspetto del sorriso e ha condiviso le sue impressioni sulla fase di intervento e sui risultati ottenuti. La testimonianza si concentra sulla propria esperienza, senza entrare in dettagli medici o tecnici specifici.

Un difetto estetico, chiamato gummy smile, caratterizzato da un rapporto sproporzionato tra gengive e denti, che porta le prime a essere più evidenti. Estremamente evidenti. E se nella maggior parte dei casi questo non comporta alcuna conseguenza funzionale, per altri, proprio come nel mio caso, può diventare un ostacolo psicologico insormontabile e capace di togliere il sorriso. Nel vero senso della parola. A quel punto le soluzioni erano due: decidere di non farmi più fotografare, rinunciando anche ai ricordi, oppure intervenire. Alla soglia dei 40 anni, ho ritenuto opportuno optare per la seconda strada: la medicina estetica. Complici una collega e un’amica, un pomeriggio di primavera mi sono recata dalla Dottoressa Annalisa Pizzetti, dermatologa e medico estetico, cercando la soluzione migliore per il mio sorriso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ho fatto il filler labbra per correggere il gummy smile: la confessione della beauty editor

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Labbra carnose, turgide e idratate. E il segreto non è un fillerNegli anni del liceo, verso la fine degli Anni 90, odiavo avere le labbra voluminose.