Sokolov festeggia con Beethoven e Schubert i suoi 60 anni di carriera

Lunedì 18 maggio, al Teatro Donizetti, si è svolto un concerto di musica classica in occasione dei 60 anni di carriera del pianista originario di Leningrado. Durante la serata, il musicista ha eseguito un programma dedicato alla tradizione viennese, interpretando composizioni di Beethoven e Schubert. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alle performance di lunga data e alle scelte musicali del maestro. La serata ha celebrato un traguardo importante per il pianista, che ha portato sul palco un repertorio di grande rilievo.

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FESTIVAL PIANISTICO. Nella serata di lunedì 18 maggio al Teatro Donizetti il concerto del maestro di Leningrado con un programma «viennese». Non c’è Festival Pianistico senza Grigory Sokolov. Anche quest’anno il grande maestro di Leningrado arriva al Teatro Donizetti (alle 20.30) e come di consueto, porterà il suo programma «straordinario», esulando dalla tematica dell’edizione in corso. Sokolov, sulla carta, festeggia 60 anni di carriera. La sua vittoria, a soli 16 anni, il più giovane di sempre, del Concorso Caikovskij 1966 lo lanciava come uno dei più straordinari pianisti del nostro tempo. Al centro del suo pianismo l’interprete ha sempre posto li recital dal vivo, centellinando - e solo da una decina d’anni, alcune registrazioni per Deutsche Grammophon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sokolov festeggia con Beethoven e Schubert i suoi 60 anni di carriera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grigory Sokolov - Chopin / Prelude Op. 28 No. 20 Sullo stesso argomento Andante di primavera, Beethoven e Schubert nel segno di Grigory SokolovSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Leggi anche: "Musica a pezzi": Piervito Grisù festeggia 30 anni di carriera con un'antologia Sokolov festeggia con Beethoven e Schubert i suoi 60 anni di carrieraNella serata di lunedì 18 maggio al Teatro Donizetti il concerto del maestro di Leningrado con un programma viennese. ecodibergamo.it Grigory Sokolov torna al Lingotto con Beethoven e BrahmsIl rinomato pianista Grigory Sokolov farà il suo ritorno al Lingotto di Torino il 15 dicembre 2025 con un atteso recital incentrato sulle opere di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. L’evento, ... it.blastingnews.com