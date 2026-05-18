Snakes Milano | il calcio in carrozzina sfida i limiti a San Siro

A San Siro si è svolta una partita di calcio in carrozzina tra le squadre di Milano, con atleti che si sono sfidati sul campo. Durante l’evento sono state poste domande sulla gestione delle carrozzine elettriche, come si controlla un motore durante il gioco e chi si occupa della manutenzione tecnica delle attrezzature degli atleti. L’incontro ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando alla ribalta questa disciplina sportiva inclusiva.

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? Domande chiave Come si controlla un motore elettrico per giocare a calcio?. Chi gestisce la manutenzione tecnica delle carrozzine degli atleti?. Come fanno le carrozzine a raggiungere i dieci chilometri orari?. Perché questo progetto è diventato una squadra speciale dell'Inter?.? In Breve Fondazione ASD nel marzo 2023 dopo l'evento di Lignano Sabbiadoro del 2022.. Nove calciatori tra 13 e 22 anni e quindici ragazzi nell'Academy.. Incontro formativo presso la scuola primaria di via San Giusto a San Siro.. Manutenzione meccanica delle carrozzine gestita dai genitori come Francesco Fusco.. I calciatori degli Snakes Milano hanno incontrato venerdì scorso i bambini della scuola primaria di via San Giusto nel quartiere San Siro per dimostrare come la disabilità possa diventare un motore di sport e inclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Snakes Milano: il calcio in carrozzina sfida i limiti a San Siro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ‘Snakes Milano’, calciatori in carrozzina: “I sogni si realizzano, basta trovare il modo” Leggi anche: Finalissima a San Siro? Milano sfida Lisbona per Spagna-Argentina ‘Snakes Milano’, calciatori in carrozzina: I sogni si realizzano, basta trovare il modoL’incontro con gli allievi della primaria di via San Giusto. La squadra nata nel 2023 è in semifinale in serie A. Abbattiamo le barriere ... ilgiorno.it