Corteo a Bologna | il video del lancio di verdura contro la sede di Fratelli d' Italia

Durante un corteo a Bologna, gruppi antagonisti si sono radunati in via Stalingrado. Quando sono arrivati davanti alla sede di un partito politico, hanno lanciato verdure marce contro il palazzo. Al megafono hanno ripetuto il loro dissenso nei confronti del governo attuale. La polizia presente sul posto ha monitorato la situazione senza interventi immediati. La manifestazione si è svolta con momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine.

Tensione in via Stalingrado durante il corteo delle realtà antagoniste: quando sono arrivate davanti alla sede di FdI in via Stalingrado è partito un lacio di verdure marce: “Ribadiamo il nostro dissenso nei confronti del governo Meloni", dicono al megafono. Video Mariateresa Mastromarino .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo a Bologna: il video del lancio di verdura contro la sede di Fratelli d'Italia Notizie correlate Corteo oggi a Bologna: in 6mila contro Meloni, Lepore e Piantedosi. Lancio di verdura davanti alla sede FdIBologna, 25 aprile 2026 - “Resistenza contro guerra, imperialismo e governo Meloni. Leggi anche: Sputi contro la sede di Fratelli d’Italia a Bologna e la scritta: ‘Meloni, dimettiti’ Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità; Festa del 25 aprile: cortei divisi, eventi diffusi e celebrazioni in tutta la città; 25 aprile 2026: le iniziative dello SPI CGIL Bologna per l’81° anniversario della Liberazione; Il 25 aprile di Bologna, giro di vite sulla festa al Pratello e corteo anti-Lepore. A Monte Sole anche De Palma (Fiom). Corteo oggi a Bologna: in 6mila contro Meloni, Lepore e Piantedosi. Lancio di verdura davanti alla sede FdIEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Corteo a Bologna: il video del lancio di verdura contro la sede di Fratelli d'ItaliaTensione in via Stalingrado durante il corteo delle realtà antagoniste: quando sono arrivate davanti alla sede di FdI in via Stalingrado è partito un ... ilrestodelcarlino.it Il corteo del 25 aprile a Gallarate #gallarate #25aprile - facebook.com facebook Fascisti rossi a Roma cacciano dal corteo le bandiere ucraine. Vergogna! 650 tra droni e missili russi hanno colpito l’ucraina ieri. Siete indegni di parlare di resistenti e partigiani. Chiedo un’immediata presa di distanze della sinistra parlamentare. Basta piazze x.com