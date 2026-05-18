si chiede chiarezza al candidato ceccarelli sul suo impiego

Il 18 maggio 2026, ad Arezzo, è stata resa nota una richiesta di chiarimenti rivolta al candidato Ceccarelli riguardo al suo impiego. La richiesta arriva dopo la diffusione di un video che mostra il candidato, avvocato civilista, impegnato in attività non specificate. Un avvocato ha dichiarato di aver condotto alcuni controlli in seguito alla pubblicazione del video, senza fornire ulteriori dettagli sui risultati di tali verifiche.

Arezzo, 18 maggio 2026 – «Si chiede chiarezza al candidato Ceccarelli s ul suo impiego». «Dopo il clamore per il video sulla professione del candidato Ceccarelli, da avvocato civilista, non ho resistito a fare alcuni controlli. In primo luogo mi ha incuriosito che il candidato Ceccarelli confonda tra l'altro il ruolo di general manager dal ruolo di project manager che viene riportato nel suo curriculum pubblicato per queste elezioni: già Questo denota che Ceccarelli non sappia la differenza tra le due figure. Da alcuni controlli, che tutti possono fare tramite il registro imprese, molte anomalie sono emerse e mi sono venute in mente ben dieci domande per il candidato del campo progressista Vincenzo Ceccarelli: 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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