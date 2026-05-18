Settore Giovanile Inter Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti | il recap settimanale

Nel settore giovanile dell'Inter, l'Under 16 di mister Dellafiore ha vinto contro il Bologna e si è qualificata per le semifinali, dove affronterà la Roma. Nel frattempo, Solivellas ha ottenuto una vittoria nel primo turno dei quarti di finale. Questi risultati sono stati confermati attraverso le partite giocate nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli su altri incontri o risultato complessivi. La fase successiva del torneo si avvicina per entrambe le squadre.

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