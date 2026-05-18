Settore Giovanile Inter Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti | il recap settimanale
Nel settore giovanile dell'Inter, l'Under 16 di mister Dellafiore ha vinto contro il Bologna e si è qualificata per le semifinali, dove affronterà la Roma. Nel frattempo, Solivellas ha ottenuto una vittoria nel primo turno dei quarti di finale. Questi risultati sono stati confermati attraverso le partite giocate nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli su altri incontri o risultato complessivi. La fase successiva del torneo si avvicina per entrambe le squadre.
di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, l’Under 16 di mister Dellafiore batte il Bologna ed accede alle semifinali del campionato: ora ostacolo Roma. L’Under 15 di Solivellas vince l’andata dei quarti, il resoconto. Grande weekend per il Settore Giovanile Inter che ha riportato solo ottime notizie dal fronte Under nazionali. Ecco di seguito i risultati delle partite e la situazione di U15 e 16 nella fase ad eliminazione diretta. L’Under 15 di mister Solivellas, dopo aver eliminato la Lazio, ha affrontato nell’ultima settimana il Parma, squadra capace di arrivare seconda nel girone A sopra la Juventus. I nerazzurri classe 2011 hanno vinto in casa 3-2, una gara rocambolesca che però rende ancora aperto qualsiasi scenario, toccherà tenere altissimi i ritmi anche al ritorno. 🔗 Leggi su Internews24.com
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