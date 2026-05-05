Nella Serie D, il Montevarchi ha subito una sconfitta a Prato, ma senza conseguenze significative in classifica. La squadra juniores ha invece passato il turno dopo aver vinto a tavolino contro il Sansepolcro, a causa di un errore nelle sostituzioni da parte degli avversari. L’allenatore ha espresso interesse a proseguire con l’attuale squadra, mentre la partita tra Montevarchi e Prato si è conclusa con qualche contestazione riguardante un possibile fallo in area.

A 48 ore dalla gara persa di misura a Prato con qualche recriminazione – da rivedere il fallo in area su Nannini – e da un ko indolore per il nono posto definitivo, i commenti in casa Montevarchi restano a cuor leggero. Lo testimoniano le parole del presidente Angelo Livi che ha ringraziato i giocatori: "Mi auguro - ha affermato - che gli sportivi siano rimasti contenti dell’anima che i nostri ragazzi hanno messo in campo. Adesso riordineremo le idee e inizierà la programmazione del futuro". Gli ha fatto eco Simone Marmorini che ha elogiato a sua volta la dedizione del gruppo fino all’ultimo istante del recupero: "Ho sempre manifestato l’idea che Montevarchi sia una piazza importante, dove mi sono trovato bene e con una società seria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie D, ko indolore a prato. la juniores rossoblù vince a tavolino con il sansepolcro per un errore sulle sostituzioni e passa il turno. Montevarchi, l’allenatore Marmorini lancia segnali: "Sarebbe bello continuare qui»

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