Scuola rinnovo CCNL | ecco come arriveranno gli arretrati ai docenti

Nelle prossime settimane, i docenti riceveranno gli accrediti degli arretrati relativi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La somma sarà visibile sui cedolini e si riferisce agli importi maturati a partire da gennaio 2025. La modalità di calcolo degli arretrati tiene conto delle variazioni contrattuali applicate nel nuovo accordo. La data precisa di accredito non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma si prevede che avvenga entro breve tempo.

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? Punti chiave Quando arriveranno effettivamente gli accrediti sui cedolini dei docenti?. Come verranno calcolati gli arretrati maturati da gennaio 2025?. Chi deve gestire materialmente l'aggiornamento dei pagamenti nelle scuole?. Quali docenti vedranno ricalcolata la base imponibile per gli scatti?.? In Breve Arretrati calcolati retroattivamente a partire dal mese di gennaio 2025.. Aggiornamento tabelle economiche Aran tramite sistemi gestionali delle scuole.. Ricalcolo base imponibile per docenti con scatti di anzianità nel primo semestre 2025.. Procedura automatica via software paghe senza necessità di domande individuali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, rinnovo CCNL: ecco come arriveranno gli arretrati ai docenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scuola, firmato il rinnovo del contratto: più soldi in busta paga e arretrati Sullo stesso argomento Arretrati stipendi docenti e ATA, a quanto ammontano, quando arriveranno? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola) LIVE Venerdì 8 maggio alle 16:00Lo scorso 1 aprile è stata firmata l’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Rinnovo contratto scuola, al via trattativa parte normativa il 12 maggio: ecco di cosa si parlerà all’incontroRinnovo contratto scuola: lo scorso 1° aprile, alle ore 10:00, si è svolto l’incontro decisivo relativo alla prosecuzione della trattativa del rinnovo contrattuale CCNL personale comparto Istruzione R ... tecnicadellascuola.it Rinnovo del contratto scuola, il 12 maggio all'Aran riprende la trattativaSul tavolo, tra l'altro, il riscatto agevolato della laurea per l'anticipo pensionistico, la reintroduzione del doppio canale di reclutamento, l'assegnazione provvisoria anche per chi ha figli fino a ... ilsole24ore.com