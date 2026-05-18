Se si digita “67” su Google, si può notare una curiosa reazione del motore di ricerca. Milioni di utenti in diverse parti del mondo stanno sperimentando questa semplice ricerca e osservando i risultati che appaiono. Questa particolare sequenza numerica ha attirato l’attenzione di molti, portandoli a verificare cosa succede digitandola. La novità si diffonde attraverso social media e forum, dove gli utenti condividono le proprie esperienze e scoperte legate a questa semplice ricerca.

Internet è pieno di sorprese nascoste, piccoli segreti digitali che aspettano solo di essere scoperti. Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, ne sa qualcosa: ha trasformato la semplice ricerca in un’esperienza interattiva, inserendo easter egg e effetti speciali che premiano la curiosità degli utenti. È successo con Stranger Things, con Wicked e Ariana Grande, e ora tocca a un fenomeno completamente diverso: il numero 67. Sì, hai letto bene. Basta digitare “ 67 ” nella barra di ricerca di Google per assistere a qualcosa di inaspettato, con le schermo inizia a tremare, muovendosi a destra e a sinistra per qualche secondo, come se fosse scosso da un piccolo terremoto virtuale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scrivi “67” su Google e guarda cosa succede: milioni di utenti stanno provando questo trucco

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ABBIAMO TROVATO QUALCOSA DI MISTERIOSO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA NASCOSTO DALLA PRESIDE

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