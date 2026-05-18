Scrivi 67 su Google e guarda cosa succede | milioni di utenti stanno provando questo trucco
Se si digita “67” su Google, si può notare una curiosa reazione del motore di ricerca. Milioni di utenti in diverse parti del mondo stanno sperimentando questa semplice ricerca e osservando i risultati che appaiono. Questa particolare sequenza numerica ha attirato l’attenzione di molti, portandoli a verificare cosa succede digitandola. La novità si diffonde attraverso social media e forum, dove gli utenti condividono le proprie esperienze e scoperte legate a questa semplice ricerca.
Internet è pieno di sorprese nascoste, piccoli segreti digitali che aspettano solo di essere scoperti. Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, ne sa qualcosa: ha trasformato la semplice ricerca in un’esperienza interattiva, inserendo easter egg e effetti speciali che premiano la curiosità degli utenti. È successo con Stranger Things, con Wicked e Ariana Grande, e ora tocca a un fenomeno completamente diverso: il numero 67. Sì, hai letto bene. Basta digitare “ 67 ” nella barra di ricerca di Google per assistere a qualcosa di inaspettato, con le schermo inizia a tremare, muovendosi a destra e a sinistra per qualche secondo, come se fosse scosso da un piccolo terremoto virtuale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
ABBIAMO TROVATO QUALCOSA DI MISTERIOSO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA NASCOSTO DALLA PRESIDE
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