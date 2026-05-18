Durante l'Eurovision Song Contest 2026 sono circolate alcune voci riguardo a Francesca Tocca, emerse da fonti presenti nel backstage dell’evento. Sono stati riferiti dettagli su alcuni momenti vissuti dietro le quinte, senza però essere confermati ufficialmente. La cantante è stata protagonista di alcune discussioni tra il pubblico e gli organizzatori, ma non sono state rese note ulteriori informazioni. La situazione rimane oggetto di curiosità tra gli appassionati, senza sviluppi ufficiali.

Sono emerse alcune indiscrezioni su Francesca Tocca nel backstage dell’Eurovision Son Contest 2026. Dall’Eurovision Song Contest 2026 arriva un gossip su Francesca Tocca, direttamente dal backstage. La ballerina ha partecipato all’evento per accompagnare Sal Da Vinci nella sua performance. L’Eurovision Song Contest 2026 ha acceso i riflettori non solo sulle performance degli artisti in gara, ma anche su tanti avvenimenti avvenuti dietro le quinte, dove spesso nascono dinamiche in grado di attirare l’attenzione. Sal Da Vinci ha conquistato il pubblico internazionale con il suo brano “Per sempre sì“, ottenendo un grande successo. La sua esibizione è stata arricchita dalla presenza dei ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, presenti anche nel video dell’artista, sempre in veste di due sposi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Sapete, lì dietro”. Eurovision 2026 il gossip su Francesca Tocca: cos’è successo nel backstage

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