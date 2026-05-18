Santa Marinella | la Prefettura interviene sui progetti PNRR

A Santa Marinella, la Prefettura ha avviato un'istruttoria sui progetti PNRR riguardanti alcuni cantieri comunali. Si indaga su eventuali violazioni delle norme locali durante la gestione dei lavori e si esamina come il ritiro di un tecnico possa influire sulla continuità dei finanziamenti europei destinati ai progetti. La situazione coinvolge diverse attività e soggetti, mentre le autorità competenti procedono con verifiche e accertamenti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi ha gestito i cantieri PNRR violando le norme comunali?. Come può l'allontanamento del tecnico bloccare i fondi europei?. Perché la Prefettura ha dovuto intervenire sulla gestione dei lavori?. Quali rischi corre il bilancio comunale per i ritardi nei progetti?.? In Breve Progetti PNRR coinvolti tra 30 e 40 milioni di euro totali.. Pista ciclopedonale in via delle Colonie da circa due milioni di euro.. Segnalazioni di anomalie da parte del segretario generale Schirmenti e Dipartimento Funzione Pubblica.. Rischio danni erariali per la Corte dei Conti su gestione tecnica passata.. A Santa Marinella, la gestione dei progetti legati al PNRR è finita nel mirino di critiche feroci dopo che la Prefettura ha imposto cambiamenti radicali nella conduzione dei lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Marinella: la Prefettura interviene sui progetti PNRR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pnrr, Cabina di regia in prefettura: quasi tutti i progetti realizzati e conclusiBRINDISI - Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolto un incontro della locale “Cabina di... Fondi Pnrr: cabina di coordinamento in prefettura per i progetti di rigenerazione urbanaLECCE - Si è tenuta in mattinata, negli uffici della prefettura di Lecce, una nuova riunione tecnico-operativa della cabina di coordinamento per il... Ex piscina di Santa Marinella: la perizia deciderà se salvarla o consegnarla alle ruspeIl Comune di Santa Marinella prova a scuotere la polvere e la cenere dal dossier dell'ex piscina comunale di via Aurelia con il provvedimento firmato dal Settore VI (Servizi Tecnici Manutentivi), che ... civonline.it