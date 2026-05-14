Fondi Pnrr | cabina di coordinamento in prefettura per i progetti di rigenerazione urbana

Questa mattina, negli uffici della prefettura di Lecce, si è svolta una riunione della cabina di coordinamento dedicata ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti per fare il punto sui progetti di rigenerazione urbana finanziati con le risorse del Pnrr. L’obiettivo principale è stato quello di verificare lo stato di avanzamento e pianificare le prossime fasi di sviluppo delle iniziative previste nei diversi quartieri della città.

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LECCE - Si è tenuta in mattinata, negli uffici della prefettura di Lecce, una nuova riunione tecnico-operativa della cabina di coordinamento per il Pnrr. L'incontro, presieduto dal viceprefetto vicario Maria Antonietta Olivieri, ha avuto l'obiettivo strategico di monitorare l'attuale fase. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pnrr in Ciociaria, Cabina di Coordinamento a Frosinone per monitorare i progetti finanziatiQuesta mattina, presso il Palazzo del Governo di Frosinone, si è riunita, presieduta dal Prefetto di Frosinone, la Cabina di coordinamento PNRR,... Pnrr, Cabina di regia in prefettura: quasi tutti i progetti realizzati e conclusiBRINDISI - Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolto un incontro della locale “Cabina di... Temi più discussi: Innovazione italiana post-Pnrr: adesso serve una scelta di sistema; Il Pnrr punto di svolta per la Pa e volano per le imprese, ma ora si teme il vuoto; Presto che è tardi Il Pnrr in Sicilia corre, ma nella direzione sbagliata; Lepore (Bologna) al Comitato delle Regioni: Più fondi per la crisi abitativa o la coesione UE si rompe. Si ricorda anche di tutti i soldi del Pnrr per il sud dirottati al nord e quelli sperperati per il ponte del girasagre? x.com Todde: La Sardegna non perderà un euro dei fondi Pnrr per la sanitàLa Sardegna non perderà neppure un euro dei fondi del Pnrr destinati alla sanità. La presidente Todde lo ha confermato durante l’audizione di stamane nella sesta commissione del consiglio regionale. rainews.it Lavoro di squadra e fondi Pnrr: a Olgiate Olona il nuovo alloggio domotico per persone con disabilitàInaugurato questa mattina uno degli appartamenti previsti dal progetto finanziato dal Pnrr dedicato all’autonomia delle persone con disabilità ... varesenews.it