Salim El Koudri rompe il silenzio | la richiesta dal carcere

Salim El Koudri ha deciso di rompere il silenzio, inviando una richiesta dal carcere che ha attirato immediatamente l’attenzione a Modena. Un dettaglio, apparentemente minimo, ha suscitato grande interesse e diverse domande tra le persone che seguono da vicino la vicenda. La comunicazione proveniente dalla struttura detentiva ha alimentato nuove preoccupazioni e ha fatto sorgere dubbi su quanto possa ancora succedere in questa situazione.

C’è un dettaglio, piccolo ma potentissimo, che nelle ultime ore ha gelato Modena e acceso una valanga di domande. Arriva dal carcere, da una cella dove tutto è silenzio e isolamento. Ed è una richiesta inattesa, quasi fuori posto, che racconta più di mille ricostruzioni e riapre la ferita di quel sabato in centro. Perché mentre la città prova a tornare a respirare dopo l’attacco che ha sconvolto via Emilia, dall’altra parte c’è un uomo che, secondo chi lo ha visto da vicino, non avrebbe nemmeno piena coscienza di quello che è successo. Un uomo che ripete frasi inquietanti e sembra scivolare in una confusione totale. “Quel giorno sapevo che sarei morto”: la frase che non lo lascia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Sto pezzo di merda si Salim El Koudri. Avrà burocraticamente pure la cittadinanza italiana ma è un #nordafricano musulmano. Ora venitemi a rompe er cazzo che è una questione di razzismo e non del fatto che sta gente ci vuole ammazzare tutti. #Modena x.com

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