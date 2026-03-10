Dubai jet intercetta il drone iraniano | l’attacco nel cielo sopra la spiaggia con i turisti

Un video diffuso sui social mostra un jet che intercetta un drone iraniano nel cielo sopra le spiagge di Dubai, dove si trovano turisti. L'incidente si è verificato durante una giornata di attività balneari, attirando l'attenzione di chi era presente sulla spiaggia. La scena è stata ripresa e condivisa online, offrendo una visione chiara dell'evento.

Un video condiviso da più utenti sui social mostra una battaglia sui cieli sopra le spiagge di Dubai. Nelle immagini si vede un F-16 dell'aeronautica degli Emirati Arabi Uniti che cerca di intercettare un drone iraniano in avvicinamento. La scena avviene a bassa quota sopra la spiaggia di Al Mamzar con ombrelloni e turisti