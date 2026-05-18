Roma morta dopo la nascita di due gemelli | Erica è andata a partorire camminando da sola stava bene
Una donna è deceduta poco dopo aver dato alla luce due gemelli, in circostanze che hanno attirato l’attenzione. Secondo quanto riferito, aveva camminato da sola fino al momento del parto e sembrava in buona salute. La famiglia ha consegnato al pubblico ministero le cartelle cliniche e le analisi relative agli otto mesi di gravidanza, fornendo documenti per chiarire le circostanze del decesso. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle cartelle mediche per approfondire l’accaduto.
La difesa dei familiari della donna deceduta dopo il parto hanno consegnato al pubblico ministero le cartelle cliniche e le analisi relative agli otto mesi della gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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