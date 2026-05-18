Roberto Lopes apre il messaggio su LinkedIn con Google Traduttore e va ai Mondiali | Pensavo fosse spam

Un difensore di 33 anni, attualmente in forza allo Shamrock Rovers in Irlanda, ha condiviso su LinkedIn come ha iniziato la sua esperienza con la nazionale di Capo Verde. Nel suo messaggio, ha spiegato di aver pensato inizialmente che fosse uno spam quando ha ricevuto il messaggio, che ha aperto con Google Traduttore. Successivamente, ha raccontato i dettagli della chiamata e del processo che lo ha portato a rappresentare la squadra africana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui