Tempo di lettura: 2 minuti Si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio provinciale alla Rocca dei Rettori ed è arrivato subito un segnale politico. Già dalla prima seduta, prende forma quello che fino a ieri era solo un’ipotesi: il “campo largo”. Una maggioranza ampia a sostegno del presidente Nino Lombardi, costruita sull’ asse tra i mastelliani e il Partito Democratico. Il dato politico più evidente è uno solo: Carmine Valentino siede tra i banchi della maggioranza. Non un dettaglio, ma una scelta precisa. Negli anni passati il Pd aveva mantenuto una posizione di opposizione in Provincia. Oggi cambia tutto. È un passaggio che va oltre la dinamica consiliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio provinciale, prende forma il ‘campo largo’: maggioranza larga con Pd e mastelliani insieme

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