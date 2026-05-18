Dopo aver lasciato la Formula 1, il pilota ha dichiarato di aver ritrovato un senso di realtà e di vivere il tempo in modo diverso rispetto al passato. Attualmente si dedica a nuovi progetti imprenditoriali, collaborando con l’atleta e imprenditore Conor Daly. La sua vita quotidiana si concentra su attività diverse rispetto alla competizione in pista, e questa trasformazione si riflette nella sua percezione del tempo e delle priorità. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sui luoghi specifici è stato fornito.

? Domande chiave Come ha cambiato la sua percezione del tempo dopo la F1?. Quali nuovi progetti imprenditoriali sta gestendo insieme a Conor Daly?. Perché ha scelto di guidare veicoli off-road per Ford?. Cosa ha scoperto sulla gestione dei legami affettivi lontano dai circuiti?.? In Breve Uscita dalla Racing Bulls dopo il Gran Premio di Singapore per il passaggio a Liam Lawson. Collaborazione con Conor Daly per il progetto Enchanté 500 a Indianapolis. Ruolo di ambasciatore globale Ford con guida di veicoli Ford Raptor T1+. Impegno commerciale con il brand Enchanté nel settore lifestyle e corse americane. Daniel Ricciardo ha rivelato durante un recente colloquio con Conor Daly come la sua vita abbia assunto una dimensione molto più autentica dopo l’improvvisa uscita dalla Formula 1 avvenuta nel 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricciardo: dopo la F1 la vita è più vera, ritrovo la realtà

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