Durante la cerimonia di laurea alla New York University, erano presenti diversi figli di personaggi noti. Tra loro, Deacon Phillippe, figlio di un’attrice e di un attore, Grace Burns, figlia di un’ex modella e di un regista, e Ryder Robinson, figlio di un’attrice e di un musicista. Le celebrazioni hanno coinvolto anche le rispettive famiglie, con alcune di loro che hanno condiviso sui social momenti di gioia e orgoglio per i traguardi raggiunti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festeggiamenti e emozioni condivise.

Si tratta di Deacon Phillippe, figlio di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe; Grace Burns figlia di Christy Turlington ed Ed Burns; e Ryder Robinson, figlio di Kate Hudson e Chris Robinson. I tre giovani hanno terminato gli studi nel campus dell’ateneo privato situato nel cuore di Manhattan senza destare particolare scalpore ma si sa, per ogni genitore la laurea dei figli è un traguardo da celebrare e le celeb non fanno eccezione. Orgogliosissima Reese Witherspoon, che ha affidato ai social le proprie emozioni. «Dopo 4 anni di duro lavoro, lunghe giornate, infinite tesine e lezioni, lavorando con i migliori insegnanti e facendo nuove amicizie il mio meraviglioso figlio si è laureato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Reese Witherspoon, Kate Hudson e Christy Turlington festeggiano i figli laureati alla NYU: «Come madre, questo momento ha un significato profondo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Celebrity: Hannah Waddingham & Mary Berry Join Kate Middleton at Star-Studded Christmas Carol Concer

Sullo stesso argomento

Christy Turlington, l’orgoglio per la laurea della figlia Grace (la sua mini-me)Christy Turlington mamma orgogliosa: la supermodella, oggi 57 anni, ha celebrato la laurea della figlia Grace Burns, 22 anni, con una serie di foto...

Reese Witherspoon e l’IA: polemica tra futuro del cinema e rischi eticiL’attrice e produttrice Reese Witherspoon si trova al centro di un acceso dibattito digitale dopo aver pubblicato un video su Instagram in cui...

Kate Hudson, Reese Witherspoon Attend Kids’ NYU GraduationReese Witherspoon and Kate Hudson both shared special snaps to celebrate their kids' graduations from New York University. yahoo.com

Reese Witherspoon, Kate Hudson celebrate kids' graduation milestonesCelebrity parents are celebrating graduation season as several famous kids officially receive their diplomas and mark major milestones in 2026. From New York University commencement ceremonies to ... yahoo.com