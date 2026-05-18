Rapporti tra colleghi e dirigente | quando un conflitto può diventare un problema disciplinare? DIRITTO IN CATTEDRA con AVV DE MARTINO 20 maggio ore 16

Il prossimo 20 maggio alle ore 16 si svolgerà una nuova puntata di “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici legati alla vita scolastica. L’evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube e vedrà la partecipazione di un avvocato esperto in diritto scolastico. L’argomento centrale sarà la relazione tra colleghi e dirigente, con un focus su quando un conflitto può trasformarsi in un problema disciplinare.

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Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube mercoledi 20 maggio ore 16.00 L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Junior Executive Interview Questions and Answers | How to Pass the Interview Sullo stesso argomento Vigilanza a scuola: quando il docente rischia davvero? DIRITTO IN CATTEDRA con AVV. DE MARTINO 6 maggio ore 16Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in... Colleghi pittori e anche amici, Zandomeneghi e Degas sono in mostra a Rovigo: due grandi autori della storia dell’arte messi a confronto a Palazzo Roverella per ricostruire il rapporto che li unì durante la lunga amicizia parigina: shorturl.at/BHvJ8 x.com Il lavoro è talmente il centro di tutto che finiamo per uscire con i colleghi e le colleghe (è un problema)La questione parte da qui ma arriva molto più lontano del perchè prendiamo un aperitivo tra colleghi dopo l’ufficio. Arriva all’urbanistica, perché le città si stanno adattando a modelli che ruotano ... alfemminile.com Storie tra colleghi: meglio evitare, eppure…All’inizio cerchi di resistere. Tra tutti gli uomini che ci sono al mondo, ti chiedi, dovevo proprio finire con quello che sta a due scrivanie di distanza, cinque giorni su sette? Perché lo sai ... donnamoderna.com