Raffaele esplode per un messaggio | Ornella tra gelosia e Argentina
Raffaele si infuria dopo aver letto un messaggio di Vanni che riguarda Ornella. La donna è al centro di una situazione che coinvolge sentimenti di gelosia e un possibile legame con l’Argentina. La questione riguarda una decisione che Ornella dovrà prendere tra il marito e un possibile rapporto con l’estero. La reazione di Raffaele sembra scatenata dall’interpretazione di quel messaggio, che ha acceso tensioni tra i protagonisti. La faccenda si svolge in un contesto di relazioni complicate e sentimenti contrastanti.
? Punti chiave Cosa spingerà Ornella a scegliere tra il marito e l'Argentina?. Perché il messaggio di Vanni scatenerà la furia di Raffaele?. Come cambieranno i rapporti tra Rossella e Gianluca dopo i dubbi?. Quale notizia improvvisa distruggerà le speranze di Manuela?.? In Breve Rossella affronta dubbi sentimentali con Gianluca mentre Manuela riceve una delusione da Maurizio.. Rosa rischia la scuola serale per le assenze accumulate nel periodo maggio.. Alberto compie una scelta drastica per Anna e Stefano cerca Greta.. Bice organizza una cena con Massaro per coinvolgere Guido e Mariella.. Tra il 25 e il 29 maggio le vicoli di Napoli si animeranno di nuove tensioni sentimentali con Raffaele che reagisce a un messaggio ricevuto da Vanni per conto di Ornella. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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