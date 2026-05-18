Questo piatto contadino sta conquistando tutti | le Pizzicate alla Viterbese che raccontano la Tuscia

Lo scorso fine settimana, durante l’evento “Assaggi”, un piatto tradizionale della zona ha attirato l’attenzione dei visitatori. Le Pizzicate alla Viterbese sono state protagoniste, portando in tavola sapori autentici e ricordi di una cucina contadina. La loro presenza ha suscitato interesse tra il pubblico, che ha potuto assaporare questa specialità locale, fatta di ingredienti semplici e preparazioni tipiche della regione. La degustazione ha dimostrato come i piatti tradizionali possano ancora incontrare il gusto di oggi.

C’è un piatto che lo scorso weekend, tra i profumi e i racconti di “Assaggi”, ha conquistato il pubblico senza bisogno di effetti speciali. Nessuna tecnica esasperata, nessun ingrediente introvabile: solo mani, memoria e territorio. Si chiama Pizzicate alla Viterbese ed è la proposta con cui lo chef Cristiano Germani ha riportato sotto i riflettori la cucina rurale della Tuscia. Una ricetta apparentemente semplice, presentata dall’ Agriturismo Parco delle Querce, che racconta però un mondo fatto di recupero, tradizione contadina e rispetto assoluto per la materia prima. Le pizzicate nascono infatti da un gesto antico: recuperare l’impasto del pane avanzato e trasformarlo in una nuova preparazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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