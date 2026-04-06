Quarta Repubblica la politica e gli effetti del conflitto in Iran al centro del talk

Questa sera, lunedì 6 aprile, va in onda un nuovo episodio di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento trasmesso su Rete 4. La puntata si concentrerà sui temi della politica italiana e sugli effetti del conflitto in Iran, affrontando le questioni più attuali e di stretta attualità. Il conduttore Nicola Porro guiderà il dibattito, offrendo aggiornamenti e analisi sui temi caldi della giornata.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 6 aprile, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 6 aprile 2026. Al centro della puntata, la politica e gli effetti del conflitto in Iran sulla tenuta economica dell’Italia. A seguire, un’ inchiesta sulle truffe e gli ultimi sviluppi giudiziari sul caso Ramy. Infine, prosegue l’ inchiesta su Jeffrey Epstein e le conseguenze politiche per Donald Trump. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Veronica Gentili, Francesco Verderami, Carlo Cottarelli, Davide Tabarelli, Edward Luttwak, Fausto Biloslavo, Rita Dalla Chiesa, Piero Sansonetti, Maddalena Loy, Maria Luisa Rossi Hawkins, Antonio Monda, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone, Paolo Cento e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, la politica e gli effetti del conflitto in Iran al centro del talk Quarta Repubblica, il conflitto in Iran al centro del talkNicola Porro torna questa sera, lunedì 9 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento politico ed economico... Leggi anche: Quarta Repubblica, il referendum sulla giustizia e il caso Epstein al centro del talk ALERTA GEOPOLÍTICA: EE.UU. VA POR EL ESTRECHO DE ORMUZ | EL ANÁLISIS DE CARLOS RUCKAUF Temi più discussi: Quarta Repubblica: Puntata del 30 marzo Video; Quarta Repubblica: Un tavolo per due Video; Quarta Repubblica: Parla Bolton, l'ex consigliere per la sicurezza di Trump Video; Quarta Repubblica: La resa dei conti dopo il referendum Video. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 aprile 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 6 aprile 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Quarta Repubblica raddoppia per il referendum: tutti i dettagli sullo speciale sul voto e gli ospiti di PorroLunedì 23 marzo, andrà in onda Quarta Repubblica – Speciale Referendum, condotto da Nicola Porro, dalle 14:50 alle 19:00, su Rete 4. Collegamenti e dirette dai comitati racconteranno la giornata polit ... affaritaliani.it Tra gli ospiti di stasera alle 21.30 su Rete4. #quartarepubblica facebook Epstein, gli elementi che fanno pensare fosse una spia #quartarepubblica x.com