PSG fastidio al polpaccio per Ousmane Dembélé | le ultimissime sulle sue condizioni
Ousmane Dembélé si è fermato durante gli allenamenti del PSG a causa di un fastidio al polpaccio. La società ha comunicato che l’attaccante si trova sotto osservazione dallo staff medico e che verranno monitorate le sue condizioni nei prossimi giorni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla gravità dell’infortunio o sui tempi di recupero. La squadra prosegue le sedute senza Dembélé, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.
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Patrice Evra: Ousmane Dembélé Is the Main Man at PSG
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