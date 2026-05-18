Prostitute uccise | l’uomo fermato per duplice omicidio ha fatto le prime ammissioni lite per soldi dopo prestazioni

Un uomo di 48 anni è stato fermato e accusato di aver ucciso due prostitute in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Dopo il fermo, ha confessato di aver avuto una lite con le vittime per questioni di denaro, avvenuta subito dopo le prestazioni sessuali. Gli episodi sono avvenuti in due giorni differenti, e l’uomo è ora in stato di fermo per duplice omicidio. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dei fatti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato sottoposto a fermo per duplice omicidio, l’uomo, un 48enne di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di avere ucciso, in due giorni diversi, due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Vesuviano. A lanciare l’allarme sarebbe statata un coppia che si era appartata in zona e che l’ha visto entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo, poco dopo, con una borsetta in mano. Le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e dei militari di Cercola da stanotte sono coordinate dal sostituto procuratore di Nola Martina Salvati. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli che sarebbero due prostitute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prostitute uccise: l’uomo fermato per duplice omicidio ha fatto le prime ammissioni, lite per soldi dopo prestazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerres, Russie, Chine : Décryptage du Nouveau Chaos Géopolitique - Documentaire Monde - BSF Sullo stesso argomento Uccise tre prostitute a Roma: “De Pau lucido e calcolatore, mostrava disprezzo per le prostitute”Il killer di Prati che nel novembre del 2022 fece una mattanza definito dalla Corte dell'Assise come un narcisista maligno Giandavide De Pau, l’uomo... Leggi anche: Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: erano prostitute, ipotesi duplice omicidio Donne uccise nel cantiere edile, due prostitute assassinate da un cliente in due giorni diversiDuplice omicidio nel Napoletano, svolta nelle indagini. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocc ... lostrillone.tv Due donne uccise in cantiere del Napoletano. Confessa un uomo: Erano prostitute, non volevo pagarleDue donne trovate morte nel cuore della notte, a Pollena Trocchia (Napoli), sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione, dopo una caduta ... pupia.tv