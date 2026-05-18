Programmare Robot avanzati e gestire l' IA generativa l' Academy che forma i tecnici del futuro

In un periodo segnato dalla quarta rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale ha assunto un ruolo centrale nella vita quotidiana. La formazione di tecnici specializzati in programmazione di robot avanzati e gestione dell’IA generativa diventa sempre più importante. Per rispondere a questa domanda, sono nate Academy dedicate a preparare i professionisti del futuro, offrendo corsi specifici su queste tecnologie. Questa evoluzione coinvolge settori diversi, dai sistemi industriali alle applicazioni quotidiane, e continua a crescere di fronte alle nuove sfide.

Ci troviamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale è una costante delle nostre vite e ci accompagna nella quotidianità.Sappiamo bene che il suo sviluppo cresce esponenzialmente e le sue applicazioni comprendono ormai i campi più disparati. Un contesto nel quale. 🔗 Leggi su Today.it

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