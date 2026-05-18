Prof arrestato a San Giorgio a Cremano | l'indagine dalla denuncia di una 14enne molestata

Un insegnante di musica di 66 anni è stato arrestato a San Giorgio a Cremano, Napoli, dopo essere stato colto in flagrante. L’operazione è stata avviata a seguito di una denuncia presentata da una ragazza di 14 anni, che ha accusato il docente di aver subito molestie sessuali. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia e hanno portato avanti le indagini per verificare i fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono partite dalla denuncia di una 14enne le indagini che hanno portato all'arresto di un 66enne, prof di musica in una scuola di San Giorgio a Cremano (Napoli), per violenza sessuale aggravata; l'uomo bloccato in flagranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Giorgio a Cremano, scoperta piazza di spaccio in un box: arrestato un 17enneUna vera e propria base operativa per lo spaccio di droga nascosta in un locale alla fine di un vicoletto. Prof arrestato a San Giorgio a Cremano: l’indagine dalla denuncia di una 14enne molestataSono partite dalla denuncia di una 14enne le indagini che hanno portato all'arresto di un 66enne, prof di musica in una scuola di San Giorgio a Cremano ... fanpage.it Violenza sessuale su studentesse minorenni, arrestato maestro di musica a San Giorgio a CremanoLe violenze sarebbero state commesse all'interno di una scuola di danza della città vesuviana, dove l'uomo, 66 anni, svolgeva lezioni di musica individuali ... fanpage.it