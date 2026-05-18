prevenzione torna a firenze la spring european testing week

A Firenze si svolge nuovamente la Spring European Testing Week, dal 18 al 25 maggio. Questa iniziativa europea si concentra sui test per HIV, epatiti e infezioni sessualmente trasmissibili. Durante questa settimana, vengono promossi controlli e screening per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. L’evento si svolge in vari punti della città, offrendo l’opportunità di sottoporsi ai test gratuitamente o a costi ridotti, con l’obiettivo di favorire diagnosi precoci.

Firenze, 18 maggio 2026 - Dal 18 al 25 maggio torna a Firenze la Spring European TestingWeek, la settimana europea dedicata ai test per Hiv, epatiti e Ist (Infezioni Sessualmente Trasmissibili). Si rinnova così l’impegno condiviso degli enti del terzo settore e delle istituzioni cittadine nel promuovere screening, informazione e prevenzione come strumenti concreti di tutela della salute individuale e collettiva. Dove fare i test Dal 19 maggio i primi due appuntamenti dedicati al testing e organizzati da Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze, Asl Toscana Centro e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, per questa edizione: il 19 maggio ore 9-12,30 Cat Cooperativa Sociale e Associazione Medu Centro La Fenice; via del Leone 35. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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