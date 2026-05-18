Pontedassio | l’orto scolastico premia i bambini con la Bandiera Verde

A Pontedassio, i bambini hanno coltivato un orto scolastico che è stato premiato con la Bandiera Verde. Gli studenti hanno curato le piante e raccolto ortaggi che sono stati donati a persone o enti locali. Durante la stagione, i piccoli hanno partecipato attivamente alle attività di coltivazione, dalla semina alla raccolta. Gli ortaggi coltivati vengono consegnati a destinazioni specifiche, coinvolgendo la comunità nel progetto. Questa iniziativa mira a promuovere l’educazione alimentare e il senso di solidarietà tra i giovani.

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? Punti chiave Come fanno i bambini a trasformare l'orto in aiuto concreto?. Chi riceve gli ortaggi coltivati direttamente dagli alunni di Pontedassio?. Perché questo progetto scolastico coinvolge attivamente le famiglie del territorio?. Come può il modello dell'orto diventare un supporto per il volontariato?.? In Breve L'assessore Alessandro Piana sottolinea la crescita costante del progetto Eco-Schools.. Gli ortaggi prodotti dai bambini sono donati alla Croce Rossa Italiana.. Il sindaco Fulvio Pezzuto vede benefici tangibili per l'intera collettività.. Il modello punta a trasformare le scuole in centri di supporto logistico.. La scuola d’infanzia di Pontedassio ha ricevuto per il secondo anno consecutivo la bandiera verde grazie alla gestione del proprio orto didattico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontedassio: l’orto scolastico premia i bambini con la Bandiera Verde ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verde abbandonato: il comune blocca l’orto scolasticoNel cuore del quartiere Colli a Pescara, la scuola Gescal dell’Istituto Comprensivo Pescara 10 si trova al centro di una segnalazione che evidenzia... Bandiera Verde 2026: i pediatri scelgono le spiagge per i bambini? Domande chiave Quali spiagge della Calabria e della Sicilia sono state selezionate dai medici? Perché l'Abruzzo detiene il primato nazionale per... La scuola d'infanzia di Pontedassio bandiera verde per il secondo anno consecutivoAssegnata per il secondo anno consecutivo la bandiera verde alla scuola dell'infanzia di Pontedassio per il suo orto didattico. Il riconoscimento è stato assegnato grazie alle attività sviluppate nell ... ansa.it La scuola di Pontedassio conquista la seconda Bandiera VerdeL’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato questa mattina, presso l’orto didattico realizzato nell’area del campo sportivo di Pontedassio, alla Festa della Band ... rivieratime.news