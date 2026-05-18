Da quattro anni il ponte Nuovo rimane chiuso al traffico, impedendo il passaggio e causando disagi alla viabilità locale. Durante questo periodo, sono stati investiti risorse e tempo senza che l’opera fosse ancora resa accessibile alla cittadinanza. La chiusura ha coinvolto anche altri servizi pubblici come impianti sportivi, scuole e spazi verdi, mentre il degrado ambientale e le condizioni delle strade si sono aggravati. La situazione interessa anche le infrastrutture e le aree pubbliche della zona, che continuano a mostrare segni di abbandono.

Tempo di lettura: 5 minuti Ponte chiuso ma anche impianti sportivi, istituti scolastici, villa comunale, degrado ambientale, condizioni delle strade. C’è un po’ di tutto nell’intervista fatta a Fernando Brogna, consigliere comunale di minoranza e vice coordinatore provinciale della Lega. Il ponte è ancora chiuso e non si conoscono ancora i tempi di apertura. Lei ha notizia in merito consigliere comunale Brogna? “Il 21 aprile scorso il sindaco Villani aveva dichiarato che nel giro di dieci giorni il ponte sarebbe stato riaperto. Ovviamente, per rispetto istituzionale e del lavoro altrui, consapevoli dell’importanza dell’opera per la città ed in generale per la viabilità provinciale, non abbiamo strumentalizzato quella notizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ponte Nuovo ancora chiuso, Brogna: “In quattro anni assorbite tutte le energie dietro un’opera che è ancora non fruibile”

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