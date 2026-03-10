Terni palazzetto di piazzale Senio | lavori finiti da sei mesi | Come mai la struttura non è ancora fruibile?

Sei mesi dopo il completamento dei lavori, il palazzetto di piazzale Senio a Terni rimane chiuso e non accessibile alla pubblica fruzione. Un sopralluogo della prima commissione consiliare, avvenuto il 17 settembre 2025, aveva mostrato che i lavori, durati due anni, erano stati conclusi e che la struttura era pronta, ma ancora non aperta al pubblico. La questione desta curiosità tra cittadini e amministratori.

Dall'ipotesi della riapertura in poche settimane, la struttura dedicata a Mirko Giansanti non è ancora stata resa fruibile. L'interrogazione in consiglio comunale Il 17 settembre 2025, ormai circa sei mesi fa, un sopralluogo della prima commissione consigliare del Consiglio Comunale di Terni permetteva a consiglieri e stampa di vedere conclusi - dopo due anni - i lavori all'interno del palazzetto di piazzale Senio. Si parlò di ultimissimi passaggi prima dell'apertura in un mese ai primi allenamenti. Nel frattempo è anche stata approvata dalla Giunta l'intitolazione a Mirko Giansanti. L'interrogazione premette: "La struttura rappresenta una grande opportunità per tutto il quartiere in quanto riqualifica una zona da tempo senza alcuna destinazione d'uso e porterà società sportive, famiglie e giovani sportivi animando la zona.