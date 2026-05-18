Polverini a Messina per sostenere Scurria | Sa come risolvere i problemi della città

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina arriva anche il sostegno di Renata Polverini a Marcello Scurria, candidato alla carica di sindaco. La presenza dell’ex parlamentare si inserisce in una serie di visite di rappresentanti politici che cercano di rafforzare la candidatura del candidato locale. Polverini ha espresso fiducia nelle capacità di Scurria, affermando che conosce le soluzioni ai problemi della città. Nei giorni scorsi, altri esponenti di rilievo del panorama politico si sono già recati in città per sostenere il candidato.

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Dopo i ministri Salvini e Abodi tocca a Renata Polverini sostenere Marcello Scurria nella corsa alla poltrona di sindaco. Nel pomeriggio la leader di Noi Moderati, già presidente della Regione Lazio e segretaria nazionale dell' Unione Generale Lavoratori, ha partecipato a un incontro, nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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