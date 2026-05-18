Pollena Trocchia | due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute ipotesi omicidio un sospettato in caserma

Nella notte, due donne sono state trovate decedute in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Le vittime, identificate come prostitute, sono state trovate senza vita poco prima dell'una. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Un sospettato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sui possibili moventi.

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