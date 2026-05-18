Pollena Trocchia | due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute ipotesi omicidio un sospettato in caserma
Nella notte, due donne sono state trovate decedute in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Le vittime, identificate come prostitute, sono state trovate senza vita poco prima dell'una. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Un sospettato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sui possibili moventi.
Duplice omicidio in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
ORRORE A NAPOLI: 2 DONNE TROVATE MORTE IN UN CANTIERE. IPOTESI DUPLICE OMICIDIO
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Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio x.com
I corpi senza vita di due donne, forse prostitute probabilmente straniere, sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezio - Facebook facebook
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