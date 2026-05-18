Pollena Trocchia | due donne morte in un cantiere edile | erano prostitute ipotesi duplice omicidio un sospettato in caserma

Nella notte, due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Le vittime, entrambe prostitute, sono state rinvenute poco prima dell’una. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e un sospettato è stato portato in caserma. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile duplice omicidio. La scena del crimine è stata sequestrata per analisi e rilievi.

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Duplice omicidio in provincia di Napoli. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell'una di stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Sul luogo del ritrovamento, in viale Italia, si sono recati i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari di Cercola. I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Nel cantiere al lavoro anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pollena Trocchia: due donne morte in un cantiere edile: erano prostitute, ipotesi duplice omicidio, un sospettato in caserma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORRORE A NAPOLI: 2 DONNE TROVATE MORTE IN UN CANTIERE. IPOTESI DUPLICE OMICIDIO Sullo stesso argomento Leggi anche: Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: erano prostitute, ipotesi duplice omicidio Leggi anche: Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio Dramma a Pollena Trocchia, dove in un cantiere edile di viale Italia due donne non ancora identificate sono morte dopo essere precipitate in un cantiere edile. Indagano i carabinieri. Ignote al momento le cause della tragedia x.com Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena TrocchiaDue donne trovate morte in un edificio in costruzione nel Napoletano. I corpi nel piano seminterrato del cantiere: indagano i Carabinieri. adnkronos.com