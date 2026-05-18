Polignano scatta lo sgombero alla Residenza Sant' Anna Gli anziani rifiutano il trasferimento

Nella mattinata di oggi si è avviato lo sgombero della Residenza Sant'Anna a Polignano a Mare, un’ex residenza assistenziale che era stata sottoposta a sequestro preventivo e a una procedura di esecuzione immobiliare. La procedura è collegata a un imprenditore di 50 anni della provincia di Brindisi. Gli anziani residenti hanno manifestato riluttanza al trasferimento, rifiutandosi di lasciare la struttura. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità coinvolte.

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