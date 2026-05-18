Polignano scatta lo sgombero alla Residenza Sant' Anna Gli anziani rifiutano il trasferimento
Nella mattinata di oggi si è avviato lo sgombero della Residenza Sant'Anna a Polignano a Mare, un’ex residenza assistenziale che era stata sottoposta a sequestro preventivo e a una procedura di esecuzione immobiliare. La procedura è collegata a un imprenditore di 50 anni della provincia di Brindisi. Gli anziani residenti hanno manifestato riluttanza al trasferimento, rifiutandosi di lasciare la struttura. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità coinvolte.
È iniziato questa mattina lo sgombero della Residenza Sant'Anna di Polignano a Mare, ex RSA colpita da un decreto di sequestro preventivo e da una procedura esecutiva immobiliare riconducibile a Michele Schettino, imprenditore brindisino di 50 anni. Il sequestro si inserisce nell'inchiesta per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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