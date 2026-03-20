Oltre mille pacchi-aiuto al mese Torna la Raccolta alimentare | Doniamo anche una speranza

Ogni mese vengono consegnati oltre mille pacchi alimentari tramite la Raccolta alimentare, che ha ripreso le sue attività. Nei primi due mesi dell’anno, 1.171 famiglie hanno ricevuto assistenza e sono stati distribuiti complessivamente 2.363 pacchi. La campagna si propone di offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, mantenendo il suo impegno di solidarietà.

Nei primi due mesi dell’anno sono stati assistite 1.171 famiglie, distribuendo 2.363 pacchi alimentari. Tra loro figurano persone particolarmente vulnerabili: 128 bambini (0 a 3 anni) che necessitano di prodotti speciali e costosi e 280 anziani over 65. Oltre alla distribuzione dei pacchi, il sistema delle mense aiuta chi è in difficoltà e ha garantito 20.261 pasti a 306 persone. Fondamentale pure il servizio di prossimità, con 193 pacchi consegnati mensilmente a domicilio a chi non può muoversi. Di fronte a questi numeri è fondamentale l’aiuto pur piccolo che può arrivare da tanti. La Fondazione Agapè della Caritas diocesana, con il patrocinio del Comune, annuncia il nuovo calendario delle Raccolte alimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre mille pacchi-aiuto al mese. Torna la Raccolta alimentare: "Doniamo anche una speranza" Articoli correlati Leggi anche: Raccolta alimentare natalizia per la mensa dei poveri: nei pacchi, la Caritas trova anche i disegni dei bimbi Quando un gesto semplice diventa speranza: torna la colletta alimentareOSTUNI - Quando un gesto semplice diventa speranza: a Ostuni torna la colletta alimentare. Una selezione di notizie su Oltre mille Argomenti discussi: Oltre mille pacchi-aiuto al mese. Torna la Raccolta alimentare: Doniamo anche una speranza; Maratonina della Vittoria: di corsa oltre i mille iscritti per la mezza maratona di Vittorio Veneto.