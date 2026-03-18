Accoltella un ragazzo e spruzza spray urticante a un altro per questioni di spaccio | arrestato per tentato omicidio

Un uomo è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver accoltellato un ragazzo e di aver spruzzato spray urticante a un altro. I fatti sono avvenuti l’11 febbraio e riguardano questioni legate allo spaccio di droga. L’indagato è stato fermato dalle forze dell’ordine e ora si trova in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di episodi di violenza nel quartiere.

Milano, 18 marzo 2026 – L’11 febbraio aveva ferito a coltellate un giovane e nebulizzato con spray al peperoncino un altro ragazzo. Il tutto per questioni di spaccio. Ora, a distanza di un mese, l’autore dell’aggressione è stato arrestato. Poiché all’epoca dei fatti era minorenne, è stata la Procura per i Minorenni di Milano a chiedere la custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane (da poco maggiorenne) e l’ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato. Il giovanissimo ha precedenti e ora è accusato di tentato omicidio, rapina aggravata, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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