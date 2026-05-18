Pedro Felipe alla prima da titolare in Serie A col Sassuolo | come è andata ieri contro il Lecce

Pedro Felipe ha esordito come titolare in Serie A con il Sassuolo ieri nella partita contro il Lecce. Il difensore brasiliano, in prestito dalla Juventus, ha preso parte alla gara fin dall'inizio, giocando tutta la durata dell'incontro. La sfida si è conclusa con un risultato che coinvolge entrambe le squadre, e Pedro Felipe ha affrontato la sua prima presenza stabile nel massimo campionato italiano.

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di Luca Fioretti Pedro Felipe alla prima da titolare in Serie A: il difensore brasiliano in prestito dalla Juventus debutta dal primo minuto nel massimo campionato italiano. Il percorso di crescita dei giovani talenti di proprietà della Juventus continua a registrare tappe molto significative in massima serie. Nel corso dell’ultimo turno di campionato, Pedro Felipe ha vissuto una giornata indimenticabile dal punto di vista personale, scendendo in campo per la prima volta in assoluto come titolare in Serie A. Il difensore brasiliano classe 2004 è stato schierato dall’inizio nella delicata sfida che ha visto la sua squadra impegnata tra le mura amiche, bagnando così un debutto importante per la propria carriera nel calcio italiano dopo i mesi trascorsi a maturare esperienza nella seconda squadra del club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedro Felipe alla prima da titolare in Serie A col Sassuolo: come è andata ieri contro il Lecce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pedro Felipe: mezza Serie B lo vuole, ma lui ha scelto la Juve! Sullo stesso argomento Leggi anche: Riecco Insigne: alla prima da titolare col Pescara, va subito in gol contro il Palermo Beukema (mister 31 milioni) ha un’altra chance, col Lecce la sua 14esima partita da titolare in Serie ABeukema ha un’altra chance, col Lecce la sua 14esima partita da titolare in Serie A Beukema, 31 milioni che fanno discutere. Sampdoria, interesse per Pedro Felipe? Per il momento nessuna trattativa concreta, i bianconeri non lo lascianoL'ultima suggestione di mercato in casa Sampdoria sembrava condurre a Torino, sponda Juventus, dove gioca Pedro Felipe. Centrale brasiliano, classe 2004 e in forza alla formazione Next Gen, il ragazzo ... calciomercato.com Chi è Pedro Felipe: dalla Juventus Next Gen alla prima squadra dopo il forfait di Bremer contro il MilanTra i giovani più interessanti del vivaio bianconero, Pedro Felipe de Jesus Gomes — conosciuto semplicemente come Pedro Felipe — sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a prestazioni ... calciomercato.com