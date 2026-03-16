Eni ha annunciato l’arrivo di nuovo gas in Italia, rafforzando così i collegamenti energetici con l’Africa. Nei mercati internazionali, il prezzo del petrolio si avvicina ai 105 euro al barile, mentre il gas naturale supera i 50 euro a megawattora. Questi dati indicano un aumento dei costi delle risorse energetiche e un’attenzione crescente sulla sicurezza delle forniture nazionali.

Il petrolio è ormai prossimo ai 105 euro al barile, il gas si è di nuovo portato oltre i 50 euro a megawattora. E per l’Italia ogni metro conquistato verso il riassetto energetico è prezioso. Mentre infuria la guerra contro l’Iran e lo stretto di Hormuz rimane pressoché bloccato, l’Europa si interroga sul suo futuro. Orfano del gas russo, anche se in queste ore si registrano i primi rigurgiti per un ritorno alle forniture di Mosca, il Vecchio continente deve fare i conti con se stesso e capire cosa può fare e cosa, invece, no. La Francia ha il nucleare ed è quindi sostanzialmente immune dalle tensioni energetiche, la Germania vive il paradosso di un ritorno al carbone, mentre l’Italia è in piena ristrutturazione delle proprie forniture. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Eni porta altro gas in Italia. Così si rafforza l’asse energetico con l’Africa

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