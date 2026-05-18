Pecci 2026 | nuovo anfiteatro da 950 posti e il ritorno della biblioteca

È in programma un intervento che prevede la realizzazione di un nuovo anfiteatro con una capienza di 950 posti e il ripristino della biblioteca in città. L’anfiteatro sarà destinato ad accogliere eventi di varia natura, senza dettagli specifici sulle tipologie di spettacoli o manifestazioni. La biblioteca, che sarà riaperta, tornerà a essere un punto di riferimento culturale per la comunità. Restano da definire le modalità di utilizzo e le iniziative che caratterizzeranno queste strutture.

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? Domande chiave Come cambierà l'offerta culturale con il ritorno della biblioteca?. Quali nuovi eventi ospiterà l'anfiteatro da 950 posti?. Chi potrà accedere alla nuova dimora dedicata agli artisti?. Come influirà il nuovo flusso di pubblico sul tessuto di Prato?.? In Breve Nuovo anfiteatro finanziato con fondi Pnrr per eventi all'aperto. Cinque esposizioni e dimora degli artisti previste nel piano annuale. Riapertura della biblioteca interna per integrare la fruizione culturale. Consolidamento di Pecci Cinema, Pecci School e programma by Night. Il centro Pecci di Prato progetta un 2026 caratterizzato da una trasformazione strutturale e programmatica senza precedenti, con l’obiettivo di potenziare la propria offerta culturale attraverso nuovi spazi e attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pecci 2026: nuovo anfiteatro da 950 posti e il ritorno della biblioteca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finanziamento da 18 milioni per l’Anfiteatro: chiesta l’audizione della sindacaGli esperti hanno raccomandato l’adozione di uno dei tre progetti illustrati nell’ultima riunione del comitato voluto da Adriana Poli Bortone. Milano, il nuovo parco sull’antico anfiteatro: i lavori avanzanoIl cantiere del Parco Amphitheatrum Naturae (PAN), situato nell’area dove un tempo sorgeva l’antico anfiteatro romano tra via Arena e via Conca del... Una miriade di novità per il Centro PecciPer il Centro Pecci di Prato il 2026 è un anno ricco di novità, tra nuove strutture, esposizioni e attività. Cinque mostre, la riapertura della biblioteca interna, l’inaugurazione della dimora degli a ... quotidiano.net